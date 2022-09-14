Sosyal konut başvuruları başladı, bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu

İSTANBUL - TOKİ tarafından gerçekleştirilecek Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesinin başvuruları bugün başladı. Ev sahibi olmak isteyenler kamu bankalarının açılış saatlerinden önce, şubelerin önüne gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Başvuru yapanlar kirada oturduklarını ve projeyle ev sahibi olmak istediklerini dile getirdi.





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak 250 bin sosyal konut projesinin başvuruları bugün başladı. Başvuruların kamu bankaları ve e-devlet üzerinden yapılacağı duyuruldu. Başvuru formlarıyla birlikte bugün erken saatlerde bankaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Tüm konut tipleri için 500 TL başvuru bedeli yatırılması gerektiği bildirildi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün saat 11.15'te yaptığı açıklamada, sosyal konut projesine başvuran sayısını 141 bin olarak duyurdu.





"KİRA ÖDER GİBİ EVİMİN TAKSİDİNİ ÖDERİM"





Başvuru için gelenler ise bu projeyle ev sahibi olabilecekleri için heyecanlı olduklarını ifade ettiler. Uzun süredir ev çekilişlerine katıldığını belirten Nurettin Koşay, "Umarım bu kez çıkar. İlk evim olacak, çok sevineceğiz. 3+1 evler için başvuru yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.



Kiracı olduğunu ifade eden Emine Korkmaz "Bir evim olsun istiyorum. Esenler ya da Arnavutköy ilçelerini seçeceğim. Kiram 2 bin 500 lira, evimin taksitlerini de kira gibi öderim. 3+1 ev düşünüyorum" dedi.





"EVİ OLANLAR BAŞVURMASIN"



Projeyi çok beğendiğini dile getiren Mustafa Bayıs "Evi olmayanlar için büyük fırsat. Evi olanlar da gelip başvurmasın. Kirada oturanlara ev çıksın. 3+1 çıkarsa memnun kalacağız. Ödemeler de çok güzel, ayda 3 bin TL büyük bir para değil. Emekli olan için de çalışan için de ödenebilir seviyede" diye konuştu.