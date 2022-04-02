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Süleymaniye Camii'nde onarım çalışmaları başladı 

SÜLEYMANİYE Camii'nin minarelerinden birinin şerefesinden kopan parça nedeniyle zarar gören kurşun kaplı kubbenin onarım çalışmalarına başlandı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Nisan 2022 Cumartesi 14:54
Süleymaniye Camii'nde onarım çalışmaları başladı 

Dün, Fatih'te bulunan Mimar Sinan'ın kalfalık devri eseri Süleymaniye Camii'nin, minarelerinden birinin şerefesinden bir parça koptu. Kopan parça caminin kurşun kaplı kubbelerinden birinin üstüne düşerek zarar verdi. Yaşanan olayın ardından zabıta ekipleri minare etrafını güvenlik şeridiyle çevirerek kapattı. Bugün ise ekipler camii minaresinin onarımı için çalışma başlattı. Zarar gören kurşun kaplı kubbenin parçası ekipler tarafından değiştirildi. Minare şerefesinden düşen parçanın yerine yenisi yapılana kadar geçici olarak bir blok konulacağı öğrenildi. Minarenin dibinde bulunan caminin giriş kapısı ise geçici süreyle kapatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süleymaniye CamiiOnarım
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