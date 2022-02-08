Süleymaniye Camii'nin yanında yükselen inşaat mühürlendi 

Süleymaniye Camii'nin yanında yapımı devam eden yurt inşaatını mühürlemek için İBB ekipleri saat 16.00'da buraya geldi.

İlçe belediyesine verilen 3 günlük sürenin dolduğu belirtilerek inşaat mühürlendi. İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten, "Kurulun onayladığı bir süreç söz konusu ancak dosyayı incelediğimizde projenin imar planı koşullarına uygun olmadığını ve İBB tarafından onaylanmamış bir proje olmadığını gördük. Müdahale etmek zorunda kaldık" dedi.

"BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ ENCÜMEN KARARIYLA YÜRÜYECEK"

Gülten, "Perşembe günü Fatih Belediyesi'ne yazı yazarak inşaatın 3 iş günü içerisinde gerekli işlemlerin yapılmasını istedik. Bugüne kadar bir işlem yapılmadı. Dolayısıyla yetkimizi kullanarak inşaatı durdurduk. Bundan sonraki süreç encümen kararıyla yürüyecek. İlgilerine 1 ay süre vereceğiz. Gerekli yasal koşulların mevzuata uygun hale getirilmesini talep edeceğiz. Ruhsatlı ama ruhsatın verilme koşulları oluşmuş bir inşaat değil. İnşaat durdu. Bu işlemin yapılması gerekiyordu. Kamuoyunun rahatlatılması da gerekiyordu" diye konuştu.

VAKIF AÇIKLAMA YAPTI

Tartışmalarla ilgili İlim Yayma Vakfı'ndan yapılan açıklamada ise, "Süleymaniye'nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye'nin siluetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz" denilmişti.