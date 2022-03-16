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Sultanbeyli'de otomobil TIR'ın altına girdi: 1'i ağı, 3 yaralı

SULTANBEYLİ'de aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak manevra yapan TIR'a çarptı. Kazada otomobil içerisindeki 3 kişi sıkışarak yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Mart 2022 Çarşamba 08:17
Sultanbeyli'de otomobil TIR'ın altına girdi: 1'i ağı, 3 yaralı

Kaza 02.30 sıralarında Akpınar Mahallesi Tuna Caddesi'nde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen 34 DUP 262 plakalı otomobil sürücüsü, Bilim Caddesi istikametine dönüş yapan 14 AAB 878 plakalı TIR'ı son anda fark etti. Yoldaki buzlanma sebebiyle kayarak sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dönüş yapan TIR'ın altına girdi. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3 kişi sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Tuna Caddesi'nde araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultanbeyliAkpınar MahallesiTuna CaddesiKazaTrafik Kazası
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