Sultanbeyliâ€™de 3 bina alev alev yandÄ±

YangÄ±n, saat 04.00 sÄ±ralarÄ±nda Battalgazi Mahallesi SelÃ§ukhanÂ Â Caddesi Ã¼zerinde bulunan 3 katlÄ± bir binanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±nda meydana geldi. HenÃ¼z bilinmeyen nedenle Ã§Ä±kan yangÄ±n, ÅŸiddetli esen rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼tÃ¼n Ã§atÄ±yÄ± sardÄ± ardÄ±ndan bitiÅŸikte bulunan iki binaya daha sÄ±Ã§radÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§evre ilÃ§elerden Ã§ok sayÄ±da itfaiye, saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Ä°tfaiye ekipleri Ã¼Ã§ binada etkili olan yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, yangÄ±nÄ±n diÄŸer binalara sÄ±Ã§ramasÄ±na engel olmak iÃ§in soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Polis ekipleri Ã§evrede gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±rken, saÄŸlÄ±k ekipleri yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± hazÄ±r bekledi. YangÄ±n, itfaiye ekiplerinin yaklaÅŸÄ±k iki saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu kontrol altÄ±na alÄ±narak sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. YangÄ±nda Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.