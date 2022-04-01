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Sultanbeyli’deki STK’lar Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı ziyaret etti 

Sultanbeyli Belediyesi, ilçedeki sivil toplum kuruluşları için STK Projeleri Vizyon Programlarını sürdürüyor. Daha önce Çamlıca Kulesi, Bilişim Vadisi gibi Türkiye’nin vizyon projelerini yerinde gören ve projelerle ilgili detaylı bilgiler alan STK başkanları; Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı (Yassıada) ziyaret etti, ada hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Nisan 2022 Cuma 10:33
Sultanbeyli’deki STK’lar Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı ziyaret etti 

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Sivil Toplum Kuruluşlarımızla bir süre önce yeni bir çalışma başlattık. STK’larımızın daha fazla proje üretmesi, bağlı bulundukları sivil toplum kuruluşlarında daha çok katma değer oluşturmaları için kurum olarak büyük destek sağlıyoruz. İlk olarak Çamlıca Kulesi’ni, ardından Türkiyemizin teknoloji hamlesinin ana omurgalarından biri olan Bilişim Vadisi’ni ziyaret ettik. Program kapsamında ilçemizdeki STK'larımız ve muhtarlarımız Merhum Başbakanlarımızdan Adnan Menderes’in darbe sonrası maalesef hukuksuzluklara maruz kaldığı Yassıada’yı ziyaret etti. Demokrasi ve Özgürlükler Adası hepinizin bildiği gibi kısa süre önce Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni bir kimlik kazandı. Biz de ilçemizdeki sivil toplum kuruluşlarımız ve muhtarlarımız burayı görsün istedik. Her birine programa katılımlarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Demokrasi Ve Özgürlükler AdasıSultanbeyliSTKSultanbeyli Belediyesi
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