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Sultangazi Belediyesi, Adıyaman'da seyyar fırın kurdu

Sultangazi Belediyesi, Adıyaman'da günlük 5 bin ekmek üretim kapasitesi olan seyyar fırın kurdu.

23 Şubat 2023 Perşembe 16:50
Sultangazi Belediyesi, Adıyaman'da seyyar fırın kurdu

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, depremin yaşandığı illerden Adıyaman'da kurulan seyyar fırın hizmete girerek ekmek üretmeye başladı.
Günlük 5 bin ekmek üretme kapasitesine sahip olan seyyar fırın, hem Sultangazi Belediyesi Konteyner Yaşam Alanı'na hem de ilçedeki diğer depremzedelere hizmet verecek.
Bölgedeki çalışmaları takip eden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, depremzedelerin yaralarını sarmak için ekip arkadaşlarıyla birlikte çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Özellikle barınma ve yiyecek ihtiyacını karşılamak hayati önem taşıyor. Burada acil ihtiyaçları düşünerek hayata geçirdiğimiz, sosyal alanları da içeren Konteyner Yaşam Alanımızın yanı sıra seyyar fırınımızı da bölge halkımızın hizmetine sunmuş olduk. Adıyaman'ın girişinde kurduğumuz seyyar fırın, hem konteyner yaşam alanımıza hem de ilçedeki depremzedelerimize hizmet vermeye başladı. Depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Sultangazi BelediyesiAdıyamanKahramanmaraşDepremEkmekFırın
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