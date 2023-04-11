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Sultangazi Belediyesi ücretsiz geziler düzenliyor

Sultangazi Belediyesi Ramazan ayı boyunca “İstanbul’un Manevi İklimine Yolculuk’ programı kapsamında ilçe sakinlerine yaşadıkları kentin manevi mekanlarını tanıtmak amacıyla ücretsiz geziler düzenliyor.

11 Nisan 2023 Salı 11:35
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Sultangazi Belediyesi ücretsiz geziler düzenliyor

İSTANBUL - Ramazan’ın manevi atmosferinin yaşatmak isteyen Sultangazi Belediyesi, İstanbul’un en huzurlu noktalarına geziler düzenlemeye devam ediyor.  ‘İstanbul’un Manevi İklimine Yolculuk’ adı verilen program kapsamında Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, Hırka-ı Şerif Cami, Taksim Cami, Süleymaniye Cami,  Eyüp Sultan Camii, Çamlıca Cami-i Şerefi, Aziz Mahmud Huda-i Hz. Türbesi, Yuşa Tepesi, Uzun Evliya Türbesi, Kırklar Sultan Türbesi, Akbaba Sultan Hazretleri Türbesi gibi bir çok noktaya gezi düzenliyor. İlçe sakinleri, belediyenin ücretsiz otobüslerini kullanarak manevi bir yolculuğa çıkma imkanı buluyor.

“Gezi programlarımızı sürdüreceğiz”

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Komşularımıza yaşadıkları şehrin manevi mekanlarını tanıtmak ve 11 Ayın Sultanı’nınhuzur dolu ruhunu yaşamaları adına gezi programı düzenliyoruz. Ramazan’ın başından bu yana yaklaşık 2.000 komşumuzu İstanbul’un Manevi İklimine Yolculuğa çıkardık, mübarek ayın sonuna kadar da gezi programlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Programa katılmak isteyen vatandaşlar Sultangazi Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne başvurabiliyor ya da telefonla arayarak talep oluşturabiliyor.

HABER: BÜLENT ÇAMCI 

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