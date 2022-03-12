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Sultangazi'de Eskimolara özenip İglo ev yaptılar

SULTANGAZİ'de kar yağışını fırsat bilen bir grup mahalle sakini, Eskimolar'a özenip iglo ev yaptı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Mart 2022 Cumartesi 10:38
Sultangazi'de Eskimolara özenip İglo ev yaptılar

Sultangazi Cebeci Mahallesi sakinleri yoğun kar yağışını fırsata çevirerek, Eskimo evi (iglo) evi yaptı. İlgi odağı olan kardan iglo evde mahallenin çocukları eğlenceli vakit geçirdi. Gerçeğini aratmayan kardan ev ile mahalleliler hatıra fotoğrafı çektirdi. Mahalle sakinleri kovalara doldurdukları karları duvar haline getirerek oluşturdukları Eskimo (iglo) evinde çay keyfi yapmayı da ihmal etmedi.

Ev yapma fikrinin kendisinden çıktığı belirten Ömer Mutlu, "Herkes kardan adam yaparken, biz böyle ilginç bir şey yapalım dedik. Çocuklarla hep beraber bir değişiklik olsun istedik. Malum İstanbul'da her zaman kar yağmıyor. Bunu değerlendirmek istedik. Ev yapma fikri benden çıktı. Karı böyle değerlendirelim istedik. İşe de gidemedik. Günümüzü böyle geçirdik mahallenin çocuklarıyla beraber. Bayağı vakit harcadık" dedi.

"GÜZEL BİR EV YAPTIK"

Mahalle sakini Recep Torun, "Ağabeyimizin dediği gibi hep birlikte toplanıp, yaptık. Herkes kardan adam yaparken evimizi icat ettik. Semaverimizde çay yaptık. Hava da güzel. Toplandık hevesimiz vardı. Çocuklarımızla birlikte güzel bir ev yaptık" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultangaziCebeci MahallesiKarKışEğlenceEskimoEvİglo Ev
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