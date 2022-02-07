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Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği

SULTANGAZİ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında elektrik panosunda yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın kısa sürede söndürüldü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Şubat 2022 Pazartesi 17:23
Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği

Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapalı otoparkındaki trafoda saat 16.00'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alan kablolar, patlamaya başladı. Güvenlik personellerinin uyarısıyla yangının çıktığı bölümdeki araçlar, sahipleri tarafından otoparktan alındı. Otoparkı duman kaplarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu paniğe neden olan yangın söndürüldü. Duman tahliyesi yapıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sultangazi Haseki Eğitim Ve Araştırma HastanesiYangınPanikItfaiye
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