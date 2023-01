Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'ndeki yangın

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ile Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Levon Zekiyan bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Demirelli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojmanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldiğini belirterek, "İtfaiyemiz yangın söndürme çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Şu an itibarıyla itfaiye personelimiz soğutma çalışması yapıyor." dedi.

Demirelli, şunları kaydetti:

"Yangının çıkmasının akabinde 2 vatandaşımız kendi imkanlarıyla, 2 vatandaşımız da itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak, hastaneye sevk edildi. Dumandan etkilendiler ama durumları gayet iyi. Şu an itibarıyla bizim kilise çalışanlarından aldığımız bilgiye göre 2 kişiden haber alınamıyor. Yalnız içerideler mi değiller mi onu itfaiye, soğutma çalışmasını bitirdikten sonra aramaya başlayacak. Ermeni Katolik Cemaatimize ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun diyorum. İnşallah herhangi bir can kaybı ile karşılaşmayız. Temennimiz bu yönde."

- Yangında 2 kişi hayatını kaybetti

İtfaiye ekipleri, söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından yangında kullanılamaz hale gelen lojmanda arama çalışması yaptı.

Ekiplerin çalışmaları sırasında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye gelerek lojmanda bir süre çalışma yaptı.

Ekipler devam eden arama çalışmaları sırasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

- Dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında yangın ihbarı alınmasının ardından bölgeye ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği duyurulmuştu.

Açıklamada, yangının kontrol altına alındığı vurgulanarak, "Çıkan yangında 4 kişi tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir. Görevli ekiplerimizin yangın mahallindeki çalışmaları devam etmektedir. Kilise cemaati ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.