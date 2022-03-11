Sürücüler ve yayaların zor anları kamerada

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle özel saraçlarıyla işe gitmek isteyenler zor anlar yaşadı. Sabah dışarı çıkanlar, araçlarını temizledikten sonra yola çıktı. Kağıthane ara sokaklarda bir çok kişi yolda kaldı. Araçlar patinaj çekerek güçlükle ilerledi. Yolda kalan araçlar ise itilerek çıkarılmaya çalışıldı. Yolda kalan bir kamyonet kaymaması için tekerine taş koyularak geri geri çıkarıldı.

YAYALAR DİK YOKUŞLARDAN GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Ana arterlerde bir sorun yaşanmazken ara sokaklarda insanlar güçlükle ilerledi. Özellikle dik yokuşlardan inenler duvarları tutarak gitmek zorunda kaldı.

BASIN YARDIMCI OLDU ARACIMIZI ÇIKARDIK

Yolda kalan Yol Yardım aracı sürücüsü Cemal Duru "Aracı buraya park etmiştim. Geri geri geldim. Baktım yolun altı buz. Ara sokaklar kapalı olduğundan dolayı araba buraya kadar kendi kendine kaydı. Sağ olsun basından arkadaşlar yardımcı oldu. Mahalleli ile aracımızı çıkardık. Hepsine teşekkür ediyorum. Yol yardım aracı yolda kaldı" dedi.