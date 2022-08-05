Tahıl almak için Ukrayna'ya giden gemi Kilyos'a demir attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında yapılan tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Bandırma Limanı'ndan çıkan Fulmar S isimli bir gemi, tahıl almak üzere Ukrayna'ya doğru yola çıktı. Kaptanı Türk olan gemi, dün akşam saatlerinde Kilyos açıklarına demir attı. Bugün Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin bulunduğu 10 kişilik bir heyet saat 07.00'de denetim yapmak üzere Rumeli Feneri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Limanı'na geldi. Buradan Gözcü 1 isimli bota binen heyet, tahıl almaya giden Fulmar S'ye doğru hareket etti. Yaklaşık 1 saat süren yolculuğun ardından heyetin gemiye ulaşması bekleniyor. Gemi çevresinde sahil güvenlik helikopterleri ve botları da güvenlik önlemi aldı.

Gemide denetim yapacak heyete Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcileri ile Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden denetim uzmanları da eşlik etti.

DENETİMLER TAMAMLANDI

UKRAYNA'nın Çernomorsk Limanı'ndan tahıl alacak Barbados bandıralı Fulmar S isimli gemideki denetimler tamamlandı.

Dün Bandırma Limanı'ndan tahıl almak üzere Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'na doğru yola çıkan Barbados bandıralı Fulmar S isimli boş gemide Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukraynalı temsilcilerden oluşan Müşterek Koordinasyon Merkezi timi tarafından yapılan denetim tamamlandı. Geminin ambarları ve balast tankları silah ya da insan kaçakçılığı ihtimaline karşı didik didik arandı. Türk bir kaptanın idaresindeki gemide denetim yaklaşık 2 saat sürdü. Heyet, denetimin ardından yeniden Gözcü 1 isimli bota binerek Rumeli Feneri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Limanı'na doğru yola çıktı.