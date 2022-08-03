Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.676,33
ALTIN
1.019,33
DOLAR
17,95
STERLİN
21,89
EURO
18,31
Sinop Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alıyor
Sinop Üniversitesi 5 Öğretim...
Karabük Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
Karabük Üniversitesi Öğretim görevlisi...
İSKİ 223 Sözleşmeli Personel alacak
İSKİ 223 Sözleşmeli Personel...
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Tahıl yüklü gemi Razoni'de denetimler tamamlandı 

Milli Savunma Bakanlığı, "Müşterek Denetleme Timi, Razoni gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak" denildi.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 12:57
Tahıl yüklü gemi Razoni'de denetimler tamamlandı 

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin bulunduğu heyet, Ukrayna'dan gelen tahıl yüklü gemi Razoni'de denetimlerini tamamladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren denetimlerin ardından heyet gemiden ayrıldı.  Gemi içerisinde heyetin yük ve mürettebat kontrolü yaparak, yükün dışında başka bir şey olup olmadığını incelediği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada," Müşterek Denetleme Timi, Razoni gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaTahılGemiRazoniMSBHeyetDenetim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galataport'un 1,2 kilometrelik sahil şeridine yerli çözüm 
Galataport'un 1,2 kilometrelik sahil şeridine yerli çözüm 
İstanbul'da 'Aedes' tehdidi
İstanbul'da 'Aedes' tehdidi
Tahıl yüklü gemi "Razoni" denetim heyetini bekliyor
Tahıl yüklü gemi "Razoni" denetim heyetini bekliyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans