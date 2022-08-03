Tahıl yüklü gemi "Razoni" denetim heyetini bekliyor

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkan Sierra Leon bayraklı 186 metre uzunluğundaki, 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, dün akşam saat 19.00 sıralarında Türk karasularına girdi. Sarıyer açıklarına demirleyen gemide bugün Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinden oluşan heyet tarafından denetim yapılacak. Gemi yapılan denetlemelerin ardından yoluna devam edecek. Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor. İstanbul açıklarında bekleyişini sürdüren gemi, havadan görüntülendi.

MSB: Denetim saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek

MİLLÎ Savunma Bakanlığı, Razoni gemisinde denetimin saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirileceğini açıkladı.

Açıklamada, "Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün akşam İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü RAZONİ gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek" denildi.