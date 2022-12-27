Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.444,61
ALTIN
1.087,69
DOLAR
18,72
STERLİN
22,56
EURO
19,98
Orman Genel Müdürlüğü 131 Geçici İşçi alacak
Orman Genel Müdürlüğü 131...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 70 Sözleşmeli Personel alacak
Afet ve Acil Durum...
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm yatırımcılarına duyuru
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan...
Susurluk Belediyesi'nden satılık arsalar
Susurluk Belediyesi'nden satılık arsalar

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: Tekrar zam talebinde bulunacağız

27 Aralık 2022 Salı 15:51
Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: Tekrar zam talebinde bulunacağız

İSTANBUL - Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME toplantısında taksilere yapılan yüzde 29.10 TL zam oranını yeterli bulmadıklarını belirterek, "Giderlerimiz için tekrar zam talebinde bulunacağız" dedi.

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu UKOME toplantısında alınan zam kararı sonrası Yenikapı'da bulunan Dr.Mimar Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'nin önünde açıklama yaptı. Toplantıyı Yenikapı'da takip eden 50 taksi şoförüyle birlikte takip eden Aksu, "Toplantıda en az yüzde 50 oranında zam teklifinde bulunduk. Maalesef komisyonun kararıyla bu oranda yapılmadı. Giderlerimize, araç fiyatları, işçilik, yedek parça, yakıt fiyatları gibi, yaklaşık yüzde 100'ün üzerinde zam yapıldı. Vatandaşı da düşünerek, komisyon bu talebimizi uygun görmedi. Şimdi, 28 lira olan açılış ücreti 40 lira oldu. Oran açısından yüzde 42.86'ya tekabül ediyor. Bekleme, 67.20 liraydı,100.80 oldu. Bekleme ücretine yaklaşık yüzde 50 oranında zam yapıldı. Kilometre 6.30'du, 8.51 oldu. Yüzde 35 oranında zam yapıldı. Bu üç kademeyi ortalamaya vurursanız yüzde 40 oranında zam yapıldı. Yani biz yüzde 50'de ısrar ettik ama, yüzde 40 oranında zam yapıldı" dedi.


 

"HAFTASONU TAKSİMETRE AYARI YAPILMIŞ OLACAK"

Takdirin komisyonda olduğunu ifade eden Aksu, "Giderlerimize karşı tekrar zam talebinde bulunacağız. Yarın veya öbür gün İBB'den yazıyı alacağız. Haftasonu da ayın 1'inde taksimetre ayarı yapılmış olacak. Kısacası bugün yapılan UKOME toplantısında yüzde 40 oranında taksimetre ücretlerine zam yapılmış oldu" diye konuştu.

Eyüp Aksu'nun açıklama yaptığı sırada, bazı taksiciler toplantıdan çıkanlara tepki gösterdi. Bir taksici, 'Terbiyesizler, bizi bitirdiniz' diye bağırdı. Taksi şoförünü meslektaşları sakinleştirdi. Açıklama bitiminde taksiciler alandan ayrıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Taksiciler Esnaf Odası Başkanı AksuZam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Havalimanı'nda otobüste çocuk bile unuttular
İstanbul Havalimanı'nda otobüste çocuk bile unuttular
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çocuklara yılbaşı sürprizi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çocuklara yılbaşı sürprizi
Taksiciler güncelleme kuyruğunda
Taksiciler güncelleme kuyruğunda
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans