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Taksim'de Atlı Polisler yılbaşı öncesi devriye gezdi

30 Aralık 2022 Cuma 17:44
Taksim'de Atlı Polisler yılbaşı öncesi devriye gezdi

İSTANBUL - Taksim'de yılbaşı öncesi devriye gezen Atlı Polisler turist ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Atlı Polislere KEM (Köpek Eğitim Merkezi) Büro Amirliği ekipleri ve Özel Harekat Polisleri eşlik etti. 

2023 yılına bir gün kala, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı ve çevresindeki güvenlik tedbirlerini artırdı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği ve KEM (Köpek Eğitim Merkezi) Büro Amirliği ekipleri, Özel Harekat Polisleri birlikte devriye gezdi. Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde başlayan devriye, İstiklal Caddesi boyunca devam etti. Vatandaş ve turistler polis ekiplerini cep telefonu ile görüntüleyip ilgi gösterdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Atlı PolislerTaksim
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