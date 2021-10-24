Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1479.93
ALTIN
554.31
DOLAR
9.6155
STERLİN
13.2482
EURO
11.2367
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Mali sorumluluk sigortası hizmeti alınacaktır
DİCLE EDAŞ İHALE İLANI
Uzman Yardımcısı giriş sınavı ilanı
Uzman Yardımcısı giriş sınavı...
Sözleşmeli Tekniker ve Büro Personeli Alınacak 
Sözleşmeli Tekniker ve Büro...

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde 3 farklı adrese operasyon düzenledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Ekim 2021 Pazar 09:40
0 Okunma
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Operasyonda, 195 adet çeşitli form ve ebatlarda sikke, 4 adet haç, 13 adet yüzük, 2 adet bronz obje, 9 adet cam gözyaşı şişesi, 1 adet mızrak ucu, 1 adet kama, 1 adet gümüş yılan başlı obje, 1 adet gümüş kartal başlı obje olmak üzere toplam 227 parça tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke ve obje ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 16 adet fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.Ş. ve E.D. isimli şüpheliler hakkında "2863 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KağıthaneEyüpsultanKaçakçılıkTarihi EserPolisOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı 
Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı 
İstanbul'da 'kokarca böceği' kabusu
İstanbul'da 'kokarca böceği' kabusu
İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon
İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans