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TEM ve D-100'de park edilen araçlar alınmayı bekliyor 

İSTANBUL'da dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolunda sürücüleri tarafından bırakılan özel araç, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç alınmayı bekliyor. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Ocak 2022 Çarşamba 09:58
TEM ve D-100'de park edilen araçlar alınmayı bekliyor 

İstanbul'da dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte zorluk çeken bazı sürücüler araçlarını yol kenarlarına park ederek evlerine gitti. Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından kapalı olan yolların tamamı açıldı. 

ARAÇLAR ALINMAYI BEKLİYOR

TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolunda park edilen otomobil, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç ise sahipleri tarafından alınmadı. Polis ekiplerinin ise herhangi bir olumsuzluğa karşı devriye gezdiği belediye ekiplerinin ise iş makineleri ile çalışmalarının sürdüğü görüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TEM OtoyoluHadımköy YoluD100 KarayoluKarKışAraçYol
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