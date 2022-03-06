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THY, Ukrayna uçuşlarını 21 Mart'a kadar iptal etti 

UKRAYNA hava sahasının kapatılmasının ardından 24 Şubat'ta Ukrayna seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları (THY) bu süreyi 21 Mart'a kadar uzattığını açıkladı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Mart 2022 Pazar 17:28
THY, Ukrayna uçuşlarını 21 Mart'a kadar iptal etti 

Konuyla ilgili olarak THY resmi internet sitesinden yapılan duyurada, "24 Şubat-21 Mart 2022 (dahil) tarihleri arasındaki Ukrayna varış ve çıkışlı tüm uçuşlarımız iptal edilmiştir. 24 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş, 24 Şubat-21 Mart 2022 tarihleri arasında Ukrayna varışlı veya çıkışlı uçuşu bulunan yolcularımıza değişiklik ve iade hakları tanımlanmıştır" denildi. Havayolu şirketi Kişinev (Moldova) uçuşlarını 21 Mart'a, Rostov (Rusya) uçuşlarını da 20 Mart'a kadar iptal ettiğini de bildirdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
THYUkraynaUçakUçuş
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