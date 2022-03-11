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THY yarın 180 uçuşunu iptal etti

TÜRK Hava Yolları (THY), yarın İstanbul Havalimanı'ndan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 olmak üzere toplam 180 seferini iptal etti. İstanbul Havalimanı'nda planlanan uçuşlar devam ederken, bugün  kalkış ve iniş olmak üzere toplam 771 uçuşun gerçekleşmesi bekleniyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Mart 2022 Cuma 11:27
THY yarın 180 uçuşunu iptal etti

İstanbul'u etkisine alan kar yağışının ikinci gününde uçuş kısıtlamasına gidildiği İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler planlandığı gibi yapılmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde her iki havalimanına iniş yapacak olan uçaklar pist temizleme çalışmaları nedeniyle havada kısa sürelerde bekleme yaparken, kalkış yapacak uçaklar ise de-icing sırasına girdi. Her iki havalimanından bugün yapacağı toplam 213 seferini iptal eden THY, yarın (12 Mart) için de İstanbul Havalimanı'ndan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da 18 olmak üzere toplam 180 seferini iptal etti. Ayrıca İstanbul Havalimanı'ndan bugün kalkış ve iniş olmak üzere toplam 771 uçuş planlanırken, 10.30 itibariyle bu uçuşlardan 211'i gerçekleşti.

UÇAKLAR BUZ ÇÖZÜCÜ SIVILARLA YIKANIYOR

İstanbul Havalimanı'nda, pist başına gelen uçaklar "de-anti icing" işlemiyle buz çözücü özel sıvılarla yıkanıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
THYUçakUçuşIptalIstanbulKarKış
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