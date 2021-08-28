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"TİGER 3" FİLMİ İÇİN İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK 

İSTANBUL Valiliği, İstanbul'da yapılacak "Tiger 3" filminin reklam çekimleri için bugünden itibaren iki gün boyunca bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:28
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"TİGER 3" FİLMİ İÇİN İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK 

İstanbul Valilği'nden yapılan açıklamada, "Tiger 3" adlı sinema filminin reklam çekimleri nedeniyle 28-29 Ağustos'ta bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı. Açıklamada 28 Ağustos'ta 08.00-14.00, 29 Ağustos'ta ise 06.00 - 12.00 saatleri arasında bazı yolların kapanacağı belirtildi. Geçici süreyle trafiğe kapatılacak güzergahlar ile tarih ve saatleri şöyle:


28 AĞUSTOS KAPANACAK YOLLAR VE ALTERNATİFLERİ (Kapama Saati 08.00-14.00)

1- Hacıosman Bayırı Caddesi’nden gelen trafik akımı tünel girişinden kesilerek, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi yönüne verilecektir.

2- Sarıyer Çayırbaşı Tüneli Hacıosman Çıkışı, bariyerle kontrol edilen geçiş noktası görevlilerimizce kapatılacaktır.


ALTERNATİF YOLLAR

1- Trafik Bahçeköy Caddesi üzerinden Kefeliköy ve Çayırbaşı istikametine yönlendirilecektir.


29.08.2021 GÜNÜ KAPANACAK YOLLAR VE ALTERNATİFLERİ (Kapama Saati 06.00-12.00)

1- Reşadiye Caddesi Eyüp istikameti Galata Köprüsü girişleri

2- Ragıpgümüşpala Caddesi Zeytinburnu istikameti Galata Köprü girişleri (Galata Köprüsü Fatih (Eminönü) ilçesinden Beyoğlu (Karaköy) istikameti trafiğe kapatılacaktır.)


ALTERNATİF YOLLAR

1- Unkapanı (Atatürk Köprüsü)

2- Haliç Köprüsü

3- Ragıpgümüşpala Caddesi

4- Balat Sahil Yolu

5- Reşadiye Caddesi

6- Ragıpgümüşpala Caddesi U Dönüşler Unkapanı istikameti


DHA-Gündem - Türkiye-İstanbul - 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul ValiliğiTİGER 3FilmçekimYolTrafik
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