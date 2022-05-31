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TİP Milletvekilleri ile polis arasında köprüde pankart arbedesi

TÜRKİYE İşçi Partisi (TİP) Milletvekilleri Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, Gezi Parkı olaylarının yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Şehitler köprüsüne pankart astı. İzinsiz asılan pankartı indirmek isteyen polisle milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Mayıs 2022 Salı 13:28
TİP Milletvekilleri ile polis arasında köprüde pankart arbedesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twitter hesabından o anların görüntülerini paylaşıp, "Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK'dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi.

TİP Milletvekilleri Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık öğle saatlerinde  15 Temmuz Şehitler köprüsüne pankart astı. Gezi Parkı olaylarının yıldönümü nedeniyle asılan pankartı köprüde görevli polisler indirmek istedi. Ancak milletvekilleri izin vermedi. Polis ile milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Arbedeye dönüşen gerginliğin görüntülerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twitter hesabından paylaştı. Soylu, "Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK'dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz" notunu da paylaştı.

Öte yandan TİP milletvekillerinin astığı pankart polis tarafından kesilerek köprüden indirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye İşçi Partisi15 Temmuz Şehitler KöprüsüPankart
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