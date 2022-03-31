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TIR'a çarpan otomobil alev alev yandı; sürücü öldü

Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören mevkiinde saat 09.00 sıralarında bir otomobil TIR'a arkadan çarptı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Mart 2022 Perşembe 10:20
TIR'a çarpan otomobil alev alev yandı; sürücü öldü

Çarpmanın ardından araç yanmaya başladı. Aracın içinden çıkamayan sürücü feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yanan aracı ve TIR'ın dorsesindeki alevleri söndürme çalışmamaları sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TuzlaKuzey Marmara OtoyoluTırOtomobilKazaYangın
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