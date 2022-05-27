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TIR parkında akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Mayıs 2022 Cuma 15:11
TIR parkında akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

İSTANBUL - İstanbul'da akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken 108 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin, madeni yağ, geri dönüşüm ve boya kimyasalları üreten firmalardan temin ettikleri akaryakıt türevlerini kapalı kasa araçlarla TIR parklarındaki derme çatma barakalara taşıdığını ve buradaki fiber tanklara boşalttığını tespit etti. Şüphelilerin parka gelen TIR'lara özel düzenekli pompalarla bu akaryakıtları sattığının belirlenmesi üzerine bu sabah operasyon düzenledi. Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Sultangazi, Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Esenler, Bayrampaşa, Kağıthane, Eyüpsultan ve Sarıyer ilçeleri ile Kocaeli Dilovası'na eş zamanlı yapılan operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, yaptıkları aramalarda 108 bin litre karışımlı akaryakıt, 4 kapalı kasa kamyonet, 2 çekici, bir dorse, bir silobas ele geçirdi. Yakalanan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TIR ParkıAkaryakıt KaçakçılığıOperasyon
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