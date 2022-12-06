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TOGG, İstanbul Havalimanı'nda görücüye çıktı

06 Aralık 2022 Salı 14:39
TOGG, İstanbul Havalimanı'nda görücüye çıktı

İSTANBUL - Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, İstanbul Havalimanı'nda görücüye çıktı. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Arındırılmış salonda sergilenen otomobil yerli ve yabancı yolcular tarafından büyük ilgi gördü.
 

2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’u banttan indirmeye hazırlanan Togg, ‘Konsept Akıllı Cihaz’ olarak isimlendirdiği konsept otomobilini İstanbul Havalimanı'nda sergiledi. Bugün itibariyle yerli ve yabancı yolcuların beğenisine sunulan otomobil büyük ilgi gördü. Otomobil bir ay boyunca İstanbul Havalimanı'nda sergileneceği öğrenildi.
 

YABANCI YOLCULAR TOGG'U BEĞENDİ

Pasaport kontrolünden geçtikten sonra otomobili gördüğünü ve ünlü bir markanın otomobiline benzettiğini söyleyen Tunuslu Muhammed Mahjoub, "Araba çok güzel, çok şaşırdım. Arabanın dış dizaynını çok beğendim çok çekici. Dışarıdan içeriye girdiğimde arabanın yanına geldim. Çok ünlü bir arabaya benziyor" dedi. Yolculardan  Abir Mahjoub ise, "Çok özel bir araç çok beğendim. Kapılar inanılmaz güzel, Daha önce böyle bir model görmedim. Mükemmel" diye konuştu.  
 

TOGG ALMAYI DÜŞÜNÜYORUM

Hollanda’da yaşayan Muharrem Uğurlu ise şunları söyledi:

 “4-5 yılıdır elektrik araba kullanıyorum. Birçok modelini kullandım oğlumla beraber. Hastasıyız elektrikli arabaların.  Tesla'da gözümüzü açtık. Şu nda Türkiye’de iki tane daha aldık. TOGG’uda bekliyoruz. Arabayı gördüm. Çok güzel çok şık. Oturmak bakmak lazım. Sürüp yol tutuşuna bakmak lazım. Tasarımı çok şık. Çok beğendik. Almayı da düşünüyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TOGGİstanbul Havalimanı
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