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Turistler Taksim'de keyfini çıkardı

İSTANBUL'u etkisi altına alan kar yağışı, gece boyunca devam etti. Kentin genelinde belirli aralıklarla görülen yağışlar sabah saatlerine kadar sürerken, Taksim Meydan'da yerli ve yabancı turistler karın keyfini çıkardı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Mart 2022 Cuma 08:42
Turistler Taksim'de keyfini çıkardı

İstanbul'da dün sabah başlayarak tüm kenti beyaza bürüyen kar yağışı, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Zaman zaman hızını arttıran yağış, sabah saatlerine kadar belirli aralıklarla devam etti. Trafiğe çıkan taşıtlar, karlı yollarda güçlükle ilerlerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. 

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER KARIN TADINI ÇIKARDI

Kar yağışının etkili olduğu noktalardan biri de Taksim Meydanı oldu. Sabah saatlerinde etkili olan yağış, en çok turistleri sevindirdi. Meydana çıkan yerli ve yabancı turistler, İstiklal Caddesi'nde kar yağışının altında yürüyüş yaparken, bir taraftan da kartopu oynayarak eğlenceli dakikalar geçirdiler.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulKarKışTaksimTurist
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