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Türk Anneleri Derneği'nden köy okullarına eğitim desteği

Türk Anneleri Derneği Küçükçekmece Şubesi, tüm yurdu kapsayan 'Bir Kalem Ver Bir Hayat Yazsınlar' projesi kapsamında, Van, Elazığ, Erzurum, Diyarbakır, Ordu, Mardin, Yozgat, Batman Sinop illeri ve rehabilitasyon ve özel eğitim kurumlarından sonra Siirt ve Bitlis'te bulunan köy okullarına eğitim destek malzemeleri desteğinde bulundu.

14 Ekim 2022 Cuma 11:19
Türk Anneleri Derneği'nden köy okullarına eğitim desteği

Türk Anneleri Derneği Küçükçekmece Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Figen Gürlek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Funda Baykan, yönetim kurulu üyeleri Filiz Şahin, Deniz Gülerçin ve Gülcan Şen çocukları eğitime teşvik ederken, öğrenci ailelerine de destek olmayı amaçlıyor.

Türk Anneleri Derneği Küçükçekmece Şubesi bu kapsamda, Siirt'in ve Bitlis'in köy okullarında öğrenim gören 1500 öğrenciye kırtasiye setleri, spor malzemeleri ve güzel sanatlar malzemeleri hediye etti.

Türk Anneleri Derneği Küçükçekmece Şubesi yöneticileri, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde Eruh, Şirvan ve Pervani ilçelerindeki öğrencilere ulaşıp, hediyelerini dağıttıktan sonra Bitlis iline geçti. Burada da 11 köy okuluna eğitim destek paketleri ulaştırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Anneleri DerneğiKüçükçekmeceKöyOkulEğitim
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