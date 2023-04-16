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Türkiye’nin en yaşlı kaplumbağası Tuki 103 yaşına girdi

Koruma altında 160’ın üzerinde hayvan ve 300’ün üzerinde bitki türü ile otuz yıldır faaliyet gösteren Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda, Aldabra dev kaplumbağası Tuki’nin 103. Yaşı kutlandı.

16 Nisan 2023 Pazar 12:25
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Türkiye’nin en yaşlı kaplumbağası Tuki 103 yaşına girdi

İSTANBUL- Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nın en yaşlı üyesi olan Tuki, 103 yaşına girdi. 1997 yılında farklı bir hayvanat bahçesinden Türkiye'ye getirilen ve Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin ilk üyelerinden olan Tuki’nin doğum günü bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Tuki’nin bakıcısı Musa Duran her yıl olduğu gibi bu yıl da Tuki’nin en sevdiği sebzelerden oluşan bir pasta hazırladı. Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi çalışanlarının büyük heyecanla hazırlandığı doğum günü partisi ziyaretçilerle birlikte gerçekleştirildi.

11 yıldır Tuki’nin bakıcılığını üstlenen Musa Duran, “Tuki’nin her yeni yaşını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bu yıl da yine onun en sevdiği sebzelerden özel bir pasta yaptım. Tuki, Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nin en yaşlı üyesi ve uzun yıllardır da aramızda. Umarım daha uzun yıllar bizimle olmaya devam edecek” diye konuştu.

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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TukiTuki 103 Yaşına Girdi
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