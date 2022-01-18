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Tuzla'da bir vakfa ait misafirhane alev alev yandı

TUZLA'da bir vakfa ait olduğu belirtilen misafirhane alev alev yandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Ocak 2022 Salı 09:21
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Tuzla'da bir vakfa ait misafirhane alev alev yandı

Yangın, saat 00.00 sıralarında Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan özel bir vakfa ait olan arazideki misafirhanede çıktı. Misafirhanenin yandığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Olay yerinde uzun süre soğutma çalışması yapılırken yangın sonucunda misafirhane kullanılmaz hale geldi. Yangında 3 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TuzlaVakıfMisafirhaneYangın
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