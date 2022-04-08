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Tuzla Piyade Okulu’nda korkutan yangın

TUZLA Piyade Okulu yerleşkesinde bulunan 41’inci Bakım Onarım Müdürlüğü Ar-Ge bölümünde yer alan mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Yangın, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Nisan 2022 Cuma 10:09
Tuzla Piyade Okulu’nda korkutan yangın

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Tuzla Piyade Okulu yerleşkesinde saat 02.00 sıralarında patlama meydana geldi. 41. Bakım Onarım Müdürlüğü Ar-Ge Bölümü’nde bulunan mühimmat deposunda henüz sebebi belirlenemeyen patlamanın ardından yangın çıktı. İstanbul’un birçok noktasında duyulan patlama sesleri endişe yaratırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin yoğun çabasıyla yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken yangında yaralı olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. 

MSB: HAYATINI KAYBEDEN VE YARALANAN BULUNMAMAKTA

Tuzla Piyade Okulu yerleşkesinde bulunan 41'inci Bakım Onarım Müdürlüğü Ar-Ge bölümünde yer alan mühimmat deposunda saat 02.00 sularında meydana gelen patlamayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "İstanbul Tuzla'da konuşlu bulunan 41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğü Ar- Ge binasında, 8 Nisan tarihinde bir patlama meydana gelmiş ve yangın çıkmıştır. Yangına müdahale edilmiş ve söndürülmüştür. Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kara Kuvvetleri KomutanlığıTuzla Piyade OkuluYangınItfaiyeMSB
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