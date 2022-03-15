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Ücretsiz psikoterapi ve danışmanlık hizmeti 

Küçükçekmece Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi ile Bağımlılıkla Mücadele Danışmanlık ve Rehabilitasyon Merkezi (BAYAMER) vatandaşlara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Mart 2022 Salı 10:32
Ücretsiz psikoterapi ve danışmanlık hizmeti 

Bilinçli birey, sağlıklı aile ve güçlü toplum üçlüsünü geliştirmek anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi ile (BAYAMER) birimleri aracılığıyla son bir yılda 6 bin 754 danışanın psikoterapi ve danışmanlık hizmeti almasını sağladı.

HER KONUDA DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLİYOR

Aile ilişkilerinin sağlam temellere dayandırılması, aile içi iletişim problemlerinin çözülmesi ve ilişkilerin geliştirilmesi için çalışan Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde son bir yılda ve 7 bin 290 seans gerçekleştirildi.  

Kişilerin sağlıklı bireyler olmaları ve günlük hayatta karşılaştıkları sigara, alkol, uyuşturucu madde ve teknoloji bağımlılığı gibi tüm bağımlılıklarla mücadele etmek ve sağlıklı bir hayata adım atmak için BAYAMER’e ise 527 danışan başvurdu.

HAFTA İÇİ RANDEVU ALABİLİRSİNİZ 

Merkezlere başvuruda bulunan vatandaşlara uzman psikologlar tarafından durum değerlendirmesi yapılıyor ve kişiye uygun tedavi yöntemi belirlenip terapi sürecine geçiliyor. Ayrıca gerekli görülmesi halinde danışanların, ücretsiz olarak uygun hastanelere yönlendirilip medikal tedavi imkânından faydalanmaları da sağlanıyor.

Tüm bunlara ek olarak danışmanlık merkezlerinde, öğrencilere yönelik eğitim, velilere yönelik eğitim ve aile grup çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Merkezler, hafta içi her gün 09:00-17:00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet veriyor.

Küçükçekmece Belediyesi’nin ücretsiz olarak verdiği Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerine başvurmak isteyen vatandaşlar 444 4 360 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilir.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece BelediyesiPsikoterapiDanışmanlık
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