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UKOME toplantısı sonra Taksiciler Odası Başkanı Aksu'dan açıklama

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Ekim 2021 Perşembe 14:25
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UKOME toplantısı sonra Taksiciler Odası Başkanı Aksu'dan açıklama

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 10'uncu kez reddedilen yeni taksi projesinin görüşüldüğü UKOME toplantısı sonrası  İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu açıklama yaptı,

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki UKOME toplantısından çıkan Aksu, kararı bekleyen taksicilerin yanına gitti.


 

"6 BİN 662 NET MAAŞ VAADİ GERÇEK DIŞI"

Aksu, "İBB, uzun bir süredir sorunlarımıza odaklanmak ve birlikte yapıcı şekilde sorunlarımızın üstüne gitmek yerine, kamu kaynağı ile bizi yok sayan ve bize alternatif olmasını istediği bir sistemi dayatmaya çalışıyor. Bunu önceki hafta daha da ileri taşıyarak, yeni bir taksi sistemi vaadi ile şoförlere net 6 bin 622 lira ödeme yapılacağını savundu. Burada aslında İBB'nin nasıl tamamen oy rantı güdüsü ile hareket ettiğini, aslında sorunlarını önemsemediğini size birkaç veri ile anlatmak isterim; İBB Başkanı İmamoğlu'nun yönetimindeki İETT otobüslerinde halihazırda şoför maaşları 4-5 bin lira aralığında seyrederken, hatta 8 yıllık bir İETT şoförü 5 bin lira seviyesinde maaş alırken, taksi şoförlerine 6 bin 662 net maaş vaadi hem bir haksızlık örneği hem de bir vaatten öteye geçemeyecek gerçek dışı bir açıklamadır" dedi. 


 

"VELİNİMETİMİZ İSTANBUL HALKIDIR" 

Eyüp Aksu, "İstanbul halkı bilmelidir ki, velinimetimiz İstanbul halkıdır. Sorun kronik bölgelerde şoför arkadaşlarımızın davranışları ile alakalı ufak bir sıkıntı var. Bunu da eğitimle, teknolojiyle ve denetimle çözebileceğiz. İstanbul halkına en iyi bir şekilde hizmet edeceğiz. Belediyemizin dayatması siyasi ranttan başka bir şey değildir. Bunu da aziz İstanbul halkı bilmelidir. Biz esnaf grubu olarak, hiçbir siyasi partinin arka bahçesi değiliz. Biz siyasi değiliz. Ekmeğimize emeğimize sahip çıkmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UKOME ToplantısıTaksiciler Odası Başkanı Aksu
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