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Ukraynalılar Yeşilköy'deki başkonsolosluğa geldiler

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Şubat 2022 Cuma 12:56
Ukraynalılar Yeşilköy'deki başkonsolosluğa geldiler

İSTANBUL - Türkiye'de bulunan Ukraynalılar, Yeşilköy'de bulunan Ukrayna Başkonsolosluğu'na gelerek bilgi almaya çalıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle Türkiye'de bulunan Ukraynalıların tedirginliği arttı. Türkiye'de bulunan Ukraynalılar, Bakırköy'de bulunan başkonsolosluğa gelerek gelişmeleri takip ediyor.  Oğlu Ukrayna'da olan ve sağ salim ülkesine dönmesini isteyen Necla Dolaşır, "Oğlum Odesa'da şu an da kendisiyle konuştum. Savaşın her türlüsüne karşıyız. İnsanca yaşamak istiyoruz. Dünya halklarının kardeşliğine inanıyorum. Oğlumun sağ salim gelmesini istiyorum. Orada konsoloslukla iletişim kuramadıklarını ve sadece bekleyin dediklerini söyledi. Bekleyin bizim için bir şey ifade etmiyor" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynalılarYeşilköyUkrayna Başkonsolosluğu
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