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Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler

KADIKÖY Uzunçayır metro istasyonunda toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammı protesto eden bir grup, İstanbulkart basmadan turnikelerden atlayarak geçti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Nisan 2022 Perşembe 11:16
Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler

Uzunçayır metro durağında toplanan Öğrenci Kolektifleri adlı grup, İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammı protesto etti. Açıklama yapan bir grup üyesi, "Ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zam nedeniyle burada bir araya geldik. Yapılan zam kararını kabul etmiyoruz. Zamlar geri alınmasını istiyoruz" dedi .Açıklamadan sonra "Ulaşım Zamları Geri  Alınsın", "Ulaşım Hakkı Engellenemez" diye slogan atan grup üyeleri, İstanbulkart basmadan turnikelerden atlayarak  geçti. Turnikeleri geçen grup alkışlarla durağa doğru yürüdü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadıköyUlaşımZam
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