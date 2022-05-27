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Ümraniye'de hurdalıkta yangın

ÜMRANİYE'DE hurdalıkta çıkan yangında yan binadaki iki kişi yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Mayıs 2022 Cuma 10:01
Ümraniye'de hurdalıkta yangın

Yangın saat 07.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki hurdalıkta çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede büyüdü.Yoğun duman ve alevleri gören çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine  Hurdalıktan yükselen alevler ve yoğun duman yan nedeniyle yan tarafındaki binada yaşayanlar kendilerini dışarı attı. Ancak 5 katlı binanın en üst katında yaşayan 2 kişi içeriye dolan duman nedeniyle mahsur kaldı. Balkona çıkıp ağızlarını bezle kapatarak dumandan etkilenmemeye çalıştı .Yangın itfaiyenin yarım saat çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyeHurdalıkYangınItfaiye
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