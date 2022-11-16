Ãœmraniye'de inÅŸaat ÅŸantiyesinde yangÄ±n; 1 iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼, 3 iÅŸÃ§i hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

YangÄ±n, saat 02.00 sÄ±ralarÄ±nda Finanskent Mahallesi'nde bulunan inÅŸaat ÅŸantiyesindeki konteyner evlerde meydana geldi. HenÃ¼z bilinmeyen bir nedenle baÅŸlayan alevler, kÄ±sa sÃ¼rede iÅŸÃ§ilerin bulunduÄŸu konteyner evleri sardÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Ä°ÅŸÃ§iler, konteyner evleri terk ederken, bu sÄ±rada dumandan etkilenen 3 iÅŸÃ§i ambulanslarla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YangÄ±n uzun sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan itfaiyenin mÃ¼dahalesi sonucu sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

KONTEYNER EVDE Ä°ÅžÃ‡Ä°NÄ°N CANSIZ BEDENÄ°NE ULAÅžILDI

Ä°tfaiyenin mÃ¼dahalesi tamamlandÄ±ktan sonra inceleme yapan ekipler, konteyner evlerde 1 iÅŸÃ§inin cansÄ±z bedenine ulaÅŸtÄ±. YangÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden iÅŸÃ§inin cansÄ±z bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan iÅŸÃ§ilerin tedavisi sÃ¼rerken, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.