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Ümraniye'de işçilerin kaldığı 8 konteyner alev alev yandı

ÜMRANİYE'de bir inşaat alanında bulunan işçilerin kaldığı 8 konteyner alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede  söndürdüğü yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, konteynerler kullanılamaz hale geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Şubat 2022 Pazartesi 12:02
Ümraniye'de işçilerin kaldığı 8 konteyner alev alev yandı

Yangın saat 10.00 sıralarında Site Mahallesi Karabük Sokak'ta bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre; işçilerin kaldığı konteynerlerde elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede alevler büyüyerek 8 konteynere sıçradı. Konteynerlerde kalan işçiler panikle dışarı çıktı. İnşaat görevlilerinin ihbar vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan konteynerlere müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, konteynerler kullanılamaz hale geldi. Yangın, vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görgü tanığı inşaat işçisi Mesut Dindar, “Elektrikten kaynaklanan bir sorun var. İşçi arkadaşlarımız kalıyordu. 8-10 konteyner yandı. Herhangi bir yaralı yok" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyeKonteynerYangın
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