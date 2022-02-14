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Ümraniye'de sağlık çalışanlarından saldırı protestosu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Şubat 2022 Pazartesi 16:09
Ümraniye'de sağlık çalışanlarından saldırı protestosu

İSTANBUL - Ümraniye'de sağlık çalışanlarına saldırılar hastane önünde düzenlenen eylem ile protesto edildi. Eyleme, saldırı sonucu burnu kırılan sağlık çalışanı da katıldı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçtiğimiz hafta, acil tıp teknikeri olarak görev yapan Mustafa Yaşar, tedavisini gerçekleştirdiği bir kovid hastasının saldırısına uğradı. Aldığı kafa darbesiyle burnu kırılan Yaşar, saldırgan hastadan şikayetçi olurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaşanan saldırıya tepki gösterdi. 

Bugün ise sağlık çalışanları ve Türk Sağlık Sen üyeleri, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acil servisinin  önünde toplandı. 

Açıklama yapan Türk Sağlık Sen İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Alper Alıcı, "Salgın döneminde şifa dağıtmak için tüm gücüyle hizmet üreten sağlık çalışanlarına saldırılar bitmek bilmiyor. Son olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde Covid-19'lu bir hastayı tedavi ederken bizzat hasta tarafından Acil Tıp Teknisyeni üyemiz saldırıya uğramış, darp edilmiştir. Arkadaşımız sağlık hizmeti sunarken, sağlığından olmuş, burnu birden fazla yerinden kırılmış. Yüz bölgesinde kesikler, kanamalar oluşmuştur. Tüm bunların yanı sıra 1 hafta iş göremez, halkımıza hizmet veremez hale gelmiştir. Şu günlerde yaşananları görünce söylenecek sözlerin bile anlamı kalmıyor. Saldırıya uğrayan arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şifa dağıtan ele saldıran insanlıktan nasibini almamış bu yaşam formunun da karantinası bittiği gün gözaltına alınarak, kamu görevlisine saldırı ve kamu hizmetini engellemekten tutuklanmasını istiyoruz. Çünkü sağlıkta şiddetin sonu anında hapis olmadığı sürece bu vahşetin de sonu gelecek gibi durmamaktadır. Salgın sürecinde bile böylesine korkunç olayların yaşanması yaptırımların ne kadar ağır olması, tedbirlerin en üst seviyede alınması gerektiğini göstermektedir" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyeSağlık çalışanlarıSaldırıProtesto
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