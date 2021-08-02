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Ümraniye’de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Ümraniye'de sabah saatlerinde servis minibüsü ile ticari minibüs kaza yaptı. Olayda 5 kişi yaralanırken servis minibüsünde bulunan bir yolcu hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Ağustos 2021 Pazartesi 10:32
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Ümraniye’de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Olay saat 06.30 sıralarında Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi NATO yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Silah fabrikası çalışanlarını taşıyan Erkan Güner yönetimindeki 34 LKM 119 plakalı servis minibüsü, ara yoldan çıkan Kürşat Şener yönetimindeki 34 CYA 096 plakalı ticari minibüse çarptı. Servis minibüsü kazanın etkisiyle devrilerek yaklaşık 25 metre sürüklendi. Ticari minibüs ise MOBESE direğine çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri servis minibüsünde bulunan Eyüp Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Çalışma arkadaşlarının öldüğünü öğrenen diğer yolcular gözyaşlarına hakim olamadı. Sönmez'in cenazesi adli tıp kurumuna sevk edildi. 

Kazayı gören bir kişi, "Ben de bu güzergahta servis alıyorum. Şuradan araç geldi, hızlı bir şekilde karşıya geçmek istedi galiba. Devrilen araç da düz gelince, herhangi bir ışık ihlali de yoktu. Arka köşeden vurunca servis arabası devrildi ve yan yatarak sürüklendi. Firmada çalışan bir yolcu vefat etti." dedi. 

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde servis minibüsü, ara yoldan çıkan ticari minibüse çarpıyor. Servis minibüsü kazanın etkisiyle devrilerek yaklaşık 25 metre sürükleniyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyeKazaTrafik KazasıYukarı DudulluMinibüs
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