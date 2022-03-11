Unkapanı Köprüsü kapatıldı

İSTANBUL - Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatıldı.



Unkapanı Köprüsünde 20 santimetreye yakın açıklık meydana geldi. Olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri ekipleri sevk edildi. Ekipler köprüyü onarım çalışmalarına başladı.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürü İlker Aslan, "1-2 saat öncesinde tarafımıza bilgi geldi. Unkapanı Köprüsü'nde görmüş olduğunuz gibi derzlerde bir açıklık oldu. Ekiplerimizle geldik, olay yerinde incelemede bulunduk. Mevsim şartlarında rüzgarın etkisinin biraz fazla olması, lodosun ve poyrazın şiddetinden dolayı dubanın üzerinde duran bir köprüde olduğumuz için tırnaklarda, derz aralarında bir açıklık oldu. Şu anda deniz üzerinde römorkörlerimiz ve vinçli cihazlarımızla açıklığı kapatmak için müdahalede bulunmaya çalışıyoruz. Hava şartları normalleşmeye başladığı zaman, rüzgarın şiddeti azalmaya başladığı zaman açıklık kendiliğinden de kapanacaktır. Biz mekanik ve teknik açıdan en azından vatandaşları mağdur etmemek adına açıklığı minimize etmeye çalışıyoruz. Köprü UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararı doğrultusunda kış döneminde haftada iki kez, yaz döneminde haftada bir kez deniz trafiğine açılıp kapanıyor. Şu anda 20 santimetre civarında köprünün derzinde açıklık var. Köprü açıklığını minimize ettiğimiz zaman en azından bir şeridini trafiğe açmaya çalışacağız. Tamamen kapatabilirsek bütün şeridi olduğu gibi trafiğe açacağız" dedi. Köprüyü onarım çalışmaları devam ediyor.