Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.149,16
ALTIN
1.269,22
DOLAR
19,37
STERLİN
24,28
EURO
21,45
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

Ürettikleri el emeği ürünler kazanca dönüşüyor

Arnavutköylü kadınlar aldıkları eğitimler sonucunda ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri kazanca dönüştürüyor. 

14 Nisan 2023 Cuma 14:42
0 Okunma
Ürettikleri el emeği ürünler kazanca dönüşüyor

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi kadınların eğitim, spor ve kişisel gelişim alanlarında yeteneklerini keşfetmesi, yaşam kalitelerini artırması, hayatın rutinlerinden uzaklaşarak motive olacak etkinlikler yapmasını sağlıyor. Merkezde 28 farklı branşta eğitim hizmeti, spor ve sağlıklı yaşam hizmeti verilirken; seminerler, kültür ve gezi programları düzenleniyor. Ev ekonomilerine katkı sağlamalarına, el emeği ürünlerin satıldığı Çarşım ile destek veriliyor. Merkezin içerisinde bulunan Çarşım; kadınların emeklerini kazanca dönüştürüp aile bütçesine katkı sağlamalarına yardımcı oluyor. Kadınlar, aldıkları kurslar sonucunda ürettikleri ürünlerin satışını gerçekleştirerek kazanç sağlayabiliyor.

Binlerce ürün tüketiciyle buluşuyor

Kadınlar tarafından yoğun ilgi gören Çarşım’da kurulduğu günden beri 38 binden fazla ürün sergilenirken, 32 binden fazla ürünün satışı gerçekleşti. 5 bin 300 kadın ise ürünlerini kazanca dönüştürmenin mutluluğunu yaşadı. Arnavutköylü kadınlar, satışlarını gerçekleştirmek istediği ürünlerini Çarşım görevlilerine teslim ederek, satış imkânı sağlıyor. Kendi belirledikleri miktar üzerinden ücretlendirilen ürünlerin satışı gerçekleştiğinde görevliler tarafından aranarak ücretleri teslim ediliyor.

 

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Arnavutköylü Kadınlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik Eğitim Parkı çalışmalarına devam ediyor
Trafik Eğitim Parkı çalışmalarına devam ediyor
İftarı Beklerken programı Alişan Kapaklıkaya’yı ağırladı
İftarı Beklerken programı Alişan Kapaklıkaya’yı ağırladı
İftarı Beklerken programı Alişan Kapaklıkaya’yı ağırladı
İftarı Beklerken programı Alişan Kapaklıkaya’yı ağırladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans