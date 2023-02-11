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Üsküdar Belediyesi ramazanda iftar çadırlarını deprem bölgelerine kuracak 

Üsküdar Belediyesi, ramazanda iftar çadırlarını "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere kurarak, 50 bin kişiye sıcak yemek dağıtacak.

11 Şubat 2023 Cumartesi 11:26
Üsküdar Belediyesi ramazanda iftar çadırlarını deprem bölgelerine kuracak 

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, deprem sonrası bölgeye yardım için tüm ekipleriyle seferber olan Üsküdar Belediyesi yeni yardım ve desteklere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
İlk olarak arama kurtarma ve teknik ekiplerini sorumlu olduğu İskenderun'a gönderen belediye, ardından bir tırdan dönüştürdüğü mobil aşevini bölgede faaliyete geçirdi. Belediye, deprem nedeniyle yardım ve desteklerini olabildiğince devam ettirme kararı aldı.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yardımlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk aşevimizi İskenderun'da açtık, sıcak yemek sunuyoruz biliyorsunuz. Yenileri de gelecek ama başka bir haberimiz daha var; Üsküdar'da her gün on binlerce insanımızı buluşturan meşhur iftar çadırlarını, sofralarımızı bu ramazan Üsküdar'da değil, deprem bölgelerimizde kuracağız." duyurusunda bulundu.
Belediye bu kapsamda, 23 Mart'ta girilecek ramazan için hazırlıklarına başlayarak, deprem bölgesine yeni aşevlerinin kurulması için harekete geçti. Belediye ekipleri ramazana kadar bölgede organizasyonlarını tamamlayarak günde 50 bin kişiye sıcak yemek dağıtabilir hale gelecek.
Hazırlık aşamaları devam ederken depremzedeler ile bölgede çalışan görevlilere sıcak yemek dağıtımı sürecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Üsküdar BelediyesiRamazanIftarçadırDepremKahramanmaraş
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