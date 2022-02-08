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Üsküdar'da patlamanın yaşandığı 5 katlı bina yıkıldı

ÜSKÜDAR'DA patlamanın meydana geldiği 5 katlı binada yıkım çalışmaları sona erdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Şubat 2022 Salı 11:17
Üsküdar'da patlamanın yaşandığı 5 katlı bina yıkıldı

Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana gelen patlama sonrası 4 kişi yaralanmış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken 6 bina tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Yaşanan olay sonrası hasar gören bina için yıkım çalışmaları gece adrese gelen iş makinalarıyla başladı. Gece boyunca devam eden çalışmalarla birlikte sabahın ilk saatlerine doğru bina yıkıldı. İş makinalarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarBinaEvPatlamaYıkım
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