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Üsküdar Sahili'nde korkutan çökme

21 Aralık 2022 Çarşamba 15:28
Üsküdar Sahili'nde korkutan çökme

İSTANBUL - Üsküdar Sahili Kız Kulesi'nin karşısında daha önce seyir-kafe olarak kullanılan alanda çökme meydana geldi. Yürüyüş yoluna da çok yakın olan bu alandaki çöküntüler korkuya neden oldu. Sahilden geçen insanlar bu görüntü karşısında tedirgin olduklarını söyledi.

Üsküdar sahilinde Kız Kulesi karşısında daha önce büfe ve seyir-kafelerin olduğu alanda yıkıntı, çatlak ve çökmeler meydana geldi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, sahilden geçenler gördükleri manzara karşısında tedirgin olduklarını ifade etti. Yıllar önce doldurulmuş olan alanda derin çatlaklar, yıkıntılar ve çöken beton parçaları görülüyor. Metrelerce uzunluğunda beton bloğun, çürüyen bağlantı yerlerinden koparak çöktüğü tahmin ediliyor. Çevredekiler yürüyüş yoluna çok yakın olan çöken alana, girişin engellenmesi için önlem alınmaması istedi. 


 

"DAHA ÖNCE BURADA OTURUP ÇAY İÇİYORDUK"

Arkadaşlarıyla birlikte sahile gelen Emre Yıldız, "Eskiden burada oturup çay içiyorduk. Çökme olmuş galiba. Önlem alınması gerekiyor" diye konuştu. Sahilde yürüyüş yapan Volkan Atmaca, "Kısım kısım çökmeler oluyor. Ama altını dolduracaklar, zaten yeniden yapılacak. Böyle boş kalmayacak" dedi.


 

"LODOS VE DALGALARDAN ÇÖKME OLMUŞ OLABİLİR"

Uzun yıllardır Üsküdar'da yaşadığını söyleyen Atilla Berkçil, "Lodos nedeniyle güçlü dalgalar vurdu sahile. Dalga vurdukça da bir erime oluyor elbette. Hatta öndeki taşlardan bile yıkılanlar oldu. Lodos şiddetinden oldu diye düşünüyorum. Başka türlü nasıl çökme olabilir ki. Daha önce oturma yerler vardı. Çökme birkaç yerde de var. Yeniden yapılacak diye biliyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Üsküdar Sahiliçökme
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