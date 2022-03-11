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Üsküdar Sahilinde kar altında deniz keyfi 

İSTANBUL'da kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar boşalırken, Üsküdar sahilinde, kendilerine 'Sarayburnu Fatihleri' diyen 5 kişilik bir grup denize girdi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Mart 2022 Cuma 09:58
Üsküdar Sahilinde kar altında deniz keyfi 

Soğuk havada denize girmenin şifalı olduğunu söyleyen grup üyelerinden Ramazan Değer, "Her zamanki gibi yine yüzmeye geldik. Sarayburnu Fatihleri olarak her gün böyle denize giriyoruz. Soğukta denize girdiğimiz için, spor bir sağlıktır, deniz şifadır" dedi.  

Cengizhan Şahin ise "Bu karı bekledik denize girmek için. Soğuk suyun insana hissettirdiği duygular çok farklı. Kendini enerjik hissediyorsun, şifasına inanıyoruz. Her zaman sabah gelip böyle yüzüyoruz" dedi. 

Yaklaşık 10 yıldır, her hafta düzenli olarak denize girdiklerini söyleyen Mehmet Serkan Özten, "Herkesin alması gereken bir şifa bu, deneyimlemek lazım. Düzenli ve her hafta denize girmek lazım. Bir risk var mı? Tabi var ama hayatta her zaman risk var. Sizce ben üşüyor gibi duruyor muyum? Hiç üşümüyorum" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarKarKışDenizSahilSarayburnu Fatihleri
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