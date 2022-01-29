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Üsküdar’da denizden çıkarılanlar şaşırttı

ÜSKÜDAR’da 20 dalgıç, denizaltı kameralarıyla denizin dibini tarayarak temizlik yaptı. TIR lastiğinin yanı sıra denizden çıkarılan poşet, cam, plastik, teneke kutu, pet şişe gibi atıklar, Çengelköy’de kurulan alanda sergilendi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Ocak 2022 Cumartesi 16:20
Üsküdar’da denizden çıkarılanlar şaşırttı

Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Deniz Kulübü Öğrencileri tarafından sabah saatlerinde yapılan atık temizleme çalışmalarında dalgıçlar, Çengelköy’den denize daldı. 20 dalgıcın katıldığı temizleme çalışmalarında, denizden çıkarılanlar poşetlere konularak kıyıya çıkarıldı. TIR lastiğinin yanı sıra denizden çıkarılan poşet, cam, plastik, teneke kutu, pet şişe gibi atıklar, Çengelköy’de kurulan sergi alanında sergilendi.

"DENİZ HİÇBİR ZAMAN AFFETMEZ"

Çengelköy’deki temizlik çalışmalara katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Biz farkındalık oluşturmak istiyoruz. Denize bu çöpler ve atıklar atıldığında yok olmuyor. Denizi kaybediyoruz. Denizdeki hayati kaybediyoruz. Denizdeki balık ve ürünleri kaybediyoruz. Aslında denizdeki geleceğimizi kaybediyoruz. Bugün burada buna işaret etmek istedik. Bir farkındalık oluşsun istedik. Bütün çocuklarımız, gençlerimiz, yetişkinlerimiz bu konuda duyarlı olması gerekir. Sadece denize kıyısı olan vatandaşlarımız değil, bütün milletimizin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Deniz hiçbir zaman affetmez. Attığımız çöpler nedeniyle deniz bize faturayı ağır keser" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarÜsküdar BelediyesiDalgıçDenizçöpKirlilikÜsküdar Deniz Kulübü
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