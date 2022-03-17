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Üst geçitten düştü; ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı

ŞİŞLİ Maçka Demokrasi Parkı üst geçidinden yola düşen kişi ağır yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı. Yaralı, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Mart 2022 Perşembe 10:10
Üst geçitten düştü; ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı

Olay, Şişli Maçka Demokrasi Parkı’nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Maçka Parkı üst geçidinden bir kişinin düştüğünü görenler durumu güvenlik ekibine bildirdi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık beş metrelik üst geçitten yola düşen kişiye ilk yardımı yoldan geçen doktor yaptı. Ağır yaralanan kişi, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kadırgalar Caddesi bir süre trafiğe kapandı. Yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Olay sırasında yoldan geçmekte olan bir kişi, "Güvenlik arkadaşlar görmüş. Burada doktor hanım vardı. İlk müdahaleyi o yaptı. Daha sonra ambulans geldi. Yaralı hastaneye sevk edildi" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞişliMaçka Demokrasi Parkıüst GeçitKazaDüşmeYaralıDoktor
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