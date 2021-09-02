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​​​​​​​Usta oyuncu Nusret Çetinel vefat etti

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, usta oyuncu Nusret Çetinel'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Eylül 2021 Perşembe 09:14
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​​​​​​​Usta oyuncu Nusret Çetinel vefat etti

69 yaşındaki usta oyuncu Nusret Çetinel'in vefat haberini ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Akay, "Eylül ayı sanat camiasına yaprak dökümü ile geldi. Şimdi ise 1 yıldır kanser tedavisi gören usta oyuncumuz Nusret Çetinel'i kaybettik. Bugün hayatını kaybeden oyuncumuzun ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Nur içinde yatsın inşallah" ifadelerini kullandı.

NUSRET ÇETİNEL KİMDİR?

Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 26 Ocak 1952 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Konservatuvara girdiği yıldan itibaren özel ve devlet tiyatrolarında oynadı. 2011 yılında Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu. 1976'dan itibaren TRT televizyonunda dublaj sanatçısı olarak çalıştı.

Rafadan Tayfa, Pembe Panterin Dönüşü, Polis Akademisi, Police Story, Tanrının Zırhı, Jetgiller, Cehennem Melekleri 2, Yıldız Savaşları Bölüm 2 gibi projelerde seslendirme yapan Nusret Çetinel Ayrıca; Eyvah Babam, Bizim Evin Halleri, Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Yağmurdan Sonra, Yeşeren Düşler, Hakkını Helal Et, Nazlı Yarim, Tek Türkiye, Son Ağa, Unutma Beni, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Hür Adam Öyle Bir Geçer Zaman ki, Muhteşem Yüzyıl, Patron Mutlu Son İstiyor, Sevda Kuşun Kanadında ve İsimsizler gibi yapımlarda rol almıştır. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Nusret ÇetinelVefatSanatçıOyuncu
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