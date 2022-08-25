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Vali Yerlikaya Esenyurt Pınar Mahallesi’nde incelemelerde bulundu

25 Ağustos 2022 Perşembe 15:03
Vali Yerlikaya Esenyurt Pınar Mahallesi’nde incelemelerde bulundu

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta selden etkilenen Pınar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Yerlikaya ev sahipleri ile konuştu.

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yağışın ardından sel ve su baskını yaşandı. Bodrum katlardaki ev ve iş yerlerini su bastı. Otomobiller yollarda kaldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Yerlikaya, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Avcılar Kaymakamı Kemal İnan yetkililerden bilgi aldı. Vali Yerlikaya ve beraberindekiler Pınar Mahallesi'nde selden etkilenen sokakları teker teker gezerek ev sahipleri ile bir araya geldi. Vali Yerlikaya Haramidere'nin çevresinde de incelemede bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Stanbul Valisi Ali YerlikayaEsenyurtInceleme
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